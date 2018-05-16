Ижевское «Спецдомуправление» планируется сохранить

Процедура наблюдения на предприятии продлится до 25 июня.

Ижевск. Удмуртия. Ижевскую муниципальную управляющую компанию «Спецдомуправление» планируют сохранить. Как сообщается в городской газете «Столица Ижевск», в настоящее время в организации введена процедура наблюдения. Она продлится до 25 июня.

«После процедуры наблюдения планируется введение процедуры внешнего производства, которая будет направлена на сохранение деятельности предприятия и его финансовое оздоровление», - рассказала начальник юридической службы СПДУ Мария Ленькова.

Процедура банкротства является юридическим инструментом для разрешения ситуации с многомиллионными долгами предприятия. Она не влияет на текущую работу по обслуживанию домов.

Напомним, что в процедуру наблюдения в МУПе ввели в сентябре 2017 года. Это было связано с тем, что компания не могла единовременно погасить накопившуюся задолженность. О какой сумме идет речь, неизвестно. И СпДУ, и власти Ижевска в больших долгах винят бывшее руководство компании, а замглавы администрации города Сергей Задорожный назвал долги искусственно созданными. В декабре 2017 года директором предприятия стал Сергей Овчинников.