play
pause
  • $ 61.92 ↑
  • € 73.86 ↓
Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

Ижевское «Спецдомуправление» планируется сохранить

08:30, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
08:30, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
417
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#управляющая компания
417
0

Процедура наблюдения на предприятии продлится до 25 июня.

Ижевск. Удмуртия. Ижевскую муниципальную управляющую компанию «Спецдомуправление» планируют сохранить. Как сообщается в городской газете «Столица Ижевск», в настоящее время в организации введена процедура наблюдения. Она продлится до 25 июня.

«После процедуры наблюдения планируется введение процедуры внешнего производства, которая будет направлена на сохранение деятельности предприятия и его финансовое оздоровление», - рассказала начальник юридической службы СПДУ Мария Ленькова.

Процедура банкротства является юридическим инструментом для разрешения ситуации с многомиллионными долгами предприятия. Она не влияет на текущую работу по обслуживанию домов.

Напомним, что в процедуру наблюдения в МУПе ввели в сентябре 2017 года. Это было связано с тем, что компания не могла единовременно погасить накопившуюся задолженность. О какой сумме идет речь, неизвестно. И СпДУ, и власти Ижевска в больших долгах винят бывшее руководство компании, а замглавы администрации города Сергей Задорожный назвал долги искусственно созданными. В декабре 2017 года директором предприятия стал Сергей Овчинников.

08:30, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
417
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#управляющая компания

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
11765

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

9374
15:15

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7242
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

5981
16:57, 11 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

5423
15:55, 14 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3842

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3182
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2684
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2516
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2508
12:35, 13 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2535

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

2429
11:50

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2372
19:20, 10 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2191
14:15, 09 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2158
17:41, 12 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: Погибшая при пожаре и доходы правительства

15 мая, 2018

Удмуртия в минуту: доходы Бречалова и погода в республике

14 мая, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018