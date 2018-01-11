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      Глава Ижевска ответил на претензии Александра Бречалова по уборке снега с Центральной площади

      12:28, 11 января, 2018
      Георгий Поветкин
      12:28, 11 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1723
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин\n#Александр Бречалов
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      1723
      0

      По словам Юрия Тюрина, критика со стороны руководителя региона была справедливой.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска ответил на претензии Александра Бречалова по уборке снега с Центральной площади. По словам Юрия Тюрина, критика со стороны руководителя региона была справедливой.

      «Это было связано с Центральной площадью. Критика была абсолютно справедливой. Учитывать надо все. Традиционно на площади оставляли места для прокладки кабеля. И мнения ижевчан - площадь должна быть вычищенной полностью, но оттепель 2 января создала определенную кашу. Мы меры приняли и 3 числа убрали снег вручную с мест где [проложен] кабель, а остальное механизированным способом. Но факт был. Критика справедливая», - рассказал журналистам Юрий Тюрин.

      Он также уточнил, что в этом году планируются провести необходимые работы на площади, чтобы в дальнейшем подобная ситуация не повторялась.

      «В этом году мы планируем летом сделать постоянную закладку кабелей в брусчатку, чтобы если сложится подобная ситуация – не было никакой заминки», - сказал Тюрин.

      По его словам, в этом году зима привычная для региона. Снег выпадает в пределах нормы.

      «Но это не значит, что его мало, потому что регион у нас сложный. Сегодня проезжая часть выглядит лучше, это связано с тем, что мы начали вывозку снега практически с первого дня. 76 тыс. тонн уже вывезли на снегосвалку. За праздничные дни вывезли 11 тыс. тонн. Остаются места достаточно сложные, когда отвал с дороги попадает на тротуар. Приходится убирать и вручную, и с помощью техники. Особенно сложный момент там, где находятся ограждения безопасности, но они нужны и обязательно должны быть», - сказал Тюрин.

      12:28, 11 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1723
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин\n#Александр Бречалов

       

       

       

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