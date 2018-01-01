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      Штаб «Лифт» в Ижевске рассказал об итогах двух лет работы

      14:01, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      14:01, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      610
      0
      #общество\n#Ижевск\n#итоги
      Фото: vk.com/shtab.lift
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      За время работы штаб городских проектов посетили 6 тыс. человек.

      Ижевск. Удмуртия. Штаб городских проектов «Лифт» в Ижевске подвел итоги работы за два года. В 2016-2017 году его посетили 6 тыс. человек, 198 студентов прошли стажировку. Было проведено 10 исследований, удалось привлечь 1,5 млн рублей в молодежные проекты.

      Как сообщается в официальной группе «Лифта» в Вконтакте, 29 декабря стало последним днем руководителя штаба Дмитрия Шевкунова. 

      Отчет ШГП ЛИФТ за 2 года.pdf

      View and download from Yandex.Disk

      14:01, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      610
      0
      #общество\n#Ижевск\n#итоги

       

       

       

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