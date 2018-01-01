Штаб «Лифт» в Ижевске рассказал об итогах двух лет работы

За время работы штаб городских проектов посетили 6 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Штаб городских проектов «Лифт» в Ижевске подвел итоги работы за два года. В 2016-2017 году его посетили 6 тыс. человек, 198 студентов прошли стажировку. Было проведено 10 исследований, удалось привлечь 1,5 млн рублей в молодежные проекты.

Как сообщается в официальной группе «Лифта» в Вконтакте, 29 декабря стало последним днем руководителя штаба Дмитрия Шевкунова.