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      Главред «Удмуртской правды» Энвиль Касимов стал членом Общественной палаты Ижевска

      09:00, 28 ноября, 2017
      09:00, 28 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#Общественная Палата Ижевска
      Фото: facebook.com (Сергей Рогозин)
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      Он сменил Сергея Буторина, которого в сентябре избрали депутатом Госсовета Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Главный редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов вошел в состав Общественной палаты Ижевска. Соответствующее постановление в понедельник, 27 ноября, подписал глава города. Текст документа опубликовал в Фейсбуке член палаты Александр Радевич.

      «1. Вывести из числа кандидатов для включения в состав Общественной палаты города Ижевска Буторина Сергея Владимировича, председателя Региональной общественной организации Удмуртской Республики «Комитет по защите гражданских прав».

      2. Ввести в число кандидатов для включения в состав Общественной палаты города Ижевска Касимова Энвиля Владимировича, члена Некоммерческого партнерства «Ижевский экспертный клуб»», - говорится в тексте постановления.

      Напомним, что в сентябре Сергея Буторина избрали депутатом Госсовета Удмуртской Республики по Октябрьскому избирательному округу №6.

      «Ижевск - лучший город, в нем живут замечательные люди, и мы достойны лучшего», - рассказал информационному агентству «Сусанин» новый представитель городской общественной палаты Энвиль Касимов. Он также отметил, что необходимо повысить значение и статус этого органа.

      Как сообщается на официальном сайте Ижевска, задачами Общественной палаты являются поддержка социально значимых инициатив некоммерческих организаций и жителей, содействие развитию институтов гражданского общества, взаимодействие с российской и региональной общественными палатами, общественными советами при государственных и муниципальных органах власти.

      09:00, 28 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#Общественная Палата Ижевска

       

       

       

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