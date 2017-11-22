Изменения вступят в силу с 10 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Маршрут поезда «Ижевск-Набережные Челны» продлят до Нижнекамска. Как сообщает отдел по связям с общественностью службы корпоративных коммуникаций ГЖД, изменения вступят в силу с 10 декабря.

«С 10 декабря маршрут пригородных поездов №№6677, 6678, 6751, 6752 сообщением Ижевск – Набережные Челны – Ижевск продлевается до станции Нижнекамск, поезда будут курсировать сообщением Ижевск – Нижнекамск – Ижевск», - говорится в сообщении.

Поезд № 6677 сообщением Ижевск – Нижнекамск: отправление из Ижевска ежедневно в 7:25, прибытие в Нижнекамск в 12:16.

Поезд № 6678 сообщением Нижнекамск – Ижевск: отправление из Нижнекамска ежедневно в 12:56, прибытие в Ижевск в 17:38.

Поезд № 6751 сообщением Ижевск – Нижнекамск: отправление из Ижевска по пятницам и субботам в 16:05, прибытие в Нижнекамск в 21:30.

Поезд № 6752 сообщением Нижнекамск – Ижевск: отправление из Нижнекамска по субботам и воскресеньям в 8:08, прибытие в Ижевск в 13:13.