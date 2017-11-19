Жители Ижевска сами выберут себе гимн

Депутаты пообещали прислушаться к мнению горожан.

Ижевск. Удмуртия. Жителям столицы Удмуртии дадут возможность проголосовать за понравившийся вариант гимна города. Об этом рассказал глава Ижевска Юрий Тюрин.

«Мы предложили депутатам, они прослушали и на мой взгляд приняли правильное решение – обсудить эти варианты с населением города Ижевска. Поэтому нельзя путать – вот конкурс на гимн, он закончился. <…> Мы получили массу хороших песен об Ижевске, это тоже будет работать. Теперь надо выбрать гимны из трех вариантов. Поэтому мы составим план, подумаем, как сделать так, чтобы максимально все желающие, которые хотят в этом поучаствовать, поучаствовали. Депутаты прислушаются к мнению горожан и примут решение», - заявил он.

Напомним, в результате конкурса, проведенного городской администрацией, были выбраны три варианта, претендующих на звание гимна Ижевска.