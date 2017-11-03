Власти Ижевска попробуют найти дополнительные места для снегосвалок

Сейчас у города есть лишь одна снегосвалка, которую содержит МУП «ДРЭУ».

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска ищут новые места для утилизации снега зимой. Как рассказал на встрече с журналистами начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов, сейчас у муниципалитета есть одна снегосвалка, которую содержит МУП «ДРЭУ».

Организация принимает снег от других компаний за деньги.

«На мой взгляд, надо принимать бесплатно снег», - сказал новый руководитель дорожного управления. Прошлой зимой некоторые нерадивые подрядчики сбрасывали снег в овраги.

По словам Богданова, в случае бесплатного приема городу необходимо найти 2 млн рублей на содержание снегосвалки. Кроме того, муниципалитет ищет новые территории, куда можно вывозить снег.

Отметим, что в бюджете на зимнее содержание столицы Удмуртской Республики заложено 150 млн рублей.