Более 2 млрд рублей планирует получить Удмуртия на ремонт дорог в 2018 году

В следующем году объём работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» увеличится на 75%.

Ижевск. Удмуртия. Более 2 млрд рублей планируется привлечь на ремонт дорог в Удмуртии в 2018 году. Об этом рассказал председатель правительства республики Ярослав Семёнов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Объём работ на следующий год, по сравнению с текущим, увеличится на 75%.

На сегодняшний день работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершены. Последним отремонтированным участком стала дорога длиной почти 40 км на Западном обходе Ижевска.

По итогам участия в проекте отмечено, что в Ижевске в два раза сократились очаги аварийности. На дорогах появились светофоры, тросовые ограждения, а общая протяжённость освещённых участков увеличилась на 9,5 км.

На одном из участков Западного обхода установили метеостанцию. «Камеры, размещенные на пунктах метеоконтроля, передают в режиме онлайн фотоизображение дороги. Собранная информация попадает к специалистам «Волго-Вятскуправтодора», ГИБДД, МЧС, регионального Миндортранса, что позволяет лучше координировать работу всех заинтересованных ведомств и быстро принимать решения, например, при возникновении снежных заносов», - рассказал начальник филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Удмуртии Максим Корняев.