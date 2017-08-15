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      ТСЖ в Ижевске отправляло жильцам незаконные платежки за капремонт

      11:36, 15 августа, 2017
      Яна Шамаева
      11:36, 15 августа, 2017
      Яна Шамаева
      162
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТСЖ\n#деньги
      162
      0

      Таким образом с горожан собрали почти 650 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевское ТСЖ незаконно перечисляла взносы жильцов дома за капремонт на свой счет. Пострадавшими стали 140 жителей многоэтажки в Металлурге, сообщает пресс-служба Фонда капремонта Удмуртии.

      «С февраля 2015 года Фондом ежемесячно формировались квитанции по оплате взносов на капитальный ремонт по указанному дому, должникам направлялись претензии. Однако выяснилось, что указанные документы собственники не получали, зато оплачивали взносы на капитальный ремонт по платежному документу на счет в ТСЖ», - говорится в сообщении.

      Собираемость по взносам за капремонт в этом доме составила 0,03%. Региональный оператор вместе с пенями начислил почти 650 тыс. рублей, а в фонд капитального ремонта было оплачено около 2 тыс. рублей. Сумма пеней составила 41 тыс. рублей. Ее жильцам дома тоже придется выплатить на счет Регоператора.

      Сейчас выясняется, почему собственники не получали квитанции от фонда капитального ремонта Удмуртии.

      11:36, 15 августа, 2017
      Яна Шамаева
      162
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТСЖ\n#деньги

       

       

       

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