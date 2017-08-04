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      Режим ЧС на «Ижметмаше» из-за возможного срыва отопительного сезона отменили

      09:49, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:49, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      62
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#коммунальщики
      62
      0

      На предприятии стабилизировалась ситуация по подготовке котельной к зиме.

      Ижевск. Удмуртия. На предприятии «Ижметмаш» отменили режим ЧС. Ранее его ввели из-за возможного срыва отопительного сезона в двух микрорайонах Ижевска.

      По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, на «Ижметмаше» стабилизировалась ситуация по подготовке котельной к зиме, проведены гидравлические испытания, рабочие устраняют выявленные нарушения. Поэтому режим ЧС поменяли на режим повышенной готовности.

      Для успешной подготовки к отопительному сезону необходимо также строительство магистрального трубопровода диаметром 800 мм, протяженностью 1,2 км. Этот вопрос уже решен, работы начнутся по графику. Сроки строительства городские власти при этом не уточняют.

      Напомним, котельная АО «Буммаш-Энерго» - АО «Ижметмаш» является основным поставщиком тепловой энергии в отопительном периоде, обеспечивающей микрорайоны «Столичный» и «Буммаш». В зону действия котельной попадают 272 объекта, в том числе - 223 многоквартирных дома, 25 детских садов, 10 школ, 11 оздоровительных учреждений и 20 производственных организаций.

      Ранее «Ижметмаш» ограничил доступ на территорию предприятия работников подрядной организации, которая проводит работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим и встал вопрос о возможности строительства магистрального трубопровода на территории компании.

      09:49, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      62
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#коммунальщики

       

       

       

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