Росреестр закроет окна приема в офисе на улице Пушкинской в Ижевске

Всего к концу года в республике закроют 20 таких окон.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закроют окна приема и выдачи документов на государственную регистрацию прав в управлении Росреестра по Удмуртии. Офис находится по улице Пушкинской, 120, сообщает пресс-служба ведомства.

К концу года в регионе закроют 20 окон приема граждан в Глазове, Можге, Сарапуле, Воткинске и Игре.

«Закрытие окон приема-выдачи документов филиала кадастровой палаты осуществляется планомерно и поэтапно с учетом создаваемой в республике сети многофункциональных центров в соответствии с распоряжением главы Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

По сообщению Росреестра, закрытие окон никак не скажется на качестве и доступности госуслуг.