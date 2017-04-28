Депутат Госдумы России Алексей Загребин обсудил с жителями Ижевска судьбу бульвара Гоголя

Народный избранник рассказал о реализации партийного проекта.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин обсудил с жителями Ижевска реализацию партийного проекта «Городская среда». Встречи прошли в рамках традиционной региональной недели партии «Единая Россия».

В частности, Алексей Загребин встретился с жителями двора дома №2 по улице Дзержинского. Этот двор планируется благоустроить в рамках партийного проекта – ижевчане подали соответствующую заявку.

«За каждым партийным проектом закреплен депутат, который его курирует и перед которым мы, представители регионов, будем отчитываться, как реализуются конкретные партийные проекты на территориях, где живут наши избиратели. Может быть, эта новая инициатива поможет нам взглянуть на себя по-новому, понять, что каждый человек ответственен за ту территорию, на которой он живет, что не придет дядя, не принесет мешок денег и не сделает «хорошо». Мы вместе это должны сделать», - отметил Алексей Загребин.

После этого депутат отправился на бульвар Гоголя. Его судьба особенно волновала жителей. Ижевчанам хотелось сохранить тихую аллею, в то время как бизнесмены намеревались занять площадку.

Судьба бульвара Гоголя Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-28.

«Когда здесь были попытки строительства, конечно, мне было очень больно и неприятно оттого, что мы можем потерять это место. И когда возникла идея о благоустройстве бульвара Гоголя, мы переговорили практическим со всеми заинтересованными людьми и нашли понимание и с Валерием Викторовичем Бузиловым, и с городскими властями о том, что те средства, которые выделены на партийный проект благоустройства по городу Ижевску, нам хотелось бы сосредоточить именно здесь», - отметил Загребин.

По его словам, депутаты поддерживают проект, который предложила архитектор Любовь Яковицкая. По её предложению, бульвар Гоголя останется аллеей для прогулок, здесь планируется установить 54 скамейки и посадить более 160 деревьев, в том числе крупных кленов. Проект в настоящее время предложен для обсуждения городской общественности.