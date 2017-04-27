«Турзавод» проведет субботник в ижевском лесу

Организаторы планируют привлечь к акции более сотни неравнодушных горожан.

Ижевск. Удмуртия. Во время специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» в Ижевске пройдет эко-спортивная акция «Иди-беги на субботник». Она состоится 30 апреля в 11:00.

Представители федерации скандинавской ходьбы и других спортивных сообщества города планируют навести порядок в лесу напротив трамвайной линии по улице 40 лет победы. После трудовых подвигов и вкусного перекуса каждый желающий сможет принять участие в символическом забеге или пройтись с палками по убранной территории. Так городские активисты планируют привлечь внимание общественности и властей к состоянию леса и в дальнейшем организовать на данной территории освещённые дорожки для занятий спортом.

Акция проводится при активном содействии администрации Индустриального района, которая обеспечит собравшихся перчатками, мусорными пакетами и необходимым инвентарем. Организаторы планируют привлечь к акции более сотни неравнодушных горожан. Для удобной организации логистики всего мероприятия они просят активистов приходить с друзьями и включаться в организацию процесса. Пять самых эффективных бригадиров, которые приведут с собой больше всего человек, будут премированы приятным и полезным подарком - фирменными палками с логотипом Удмуртской Республики для скандинавской ходьбы.

Гугл-форма для регистрации на субботник.