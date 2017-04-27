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      «Турзавод» проведет субботник в ижевском лесу

      12:22, 27 апреля, 2017
      12:22, 27 апреля, 2017
      162
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      #благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#субботник
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      Организаторы планируют привлечь к акции более сотни неравнодушных горожан.

      Ижевск. Удмуртия. Во время специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» в Ижевске пройдет эко-спортивная акция «Иди-беги на субботник». Она состоится 30 апреля в 11:00.

      Представители федерации скандинавской ходьбы и других спортивных сообщества города планируют навести порядок в лесу напротив трамвайной линии по улице 40 лет победы. После трудовых подвигов и вкусного перекуса каждый желающий сможет принять участие в символическом забеге или пройтись с палками по убранной территории. Так городские активисты планируют привлечь внимание общественности и властей к состоянию леса и в дальнейшем организовать на данной территории освещённые дорожки для занятий спортом.

      Акция проводится при активном содействии администрации Индустриального района, которая обеспечит собравшихся перчатками, мусорными пакетами и необходимым инвентарем.  Организаторы планируют привлечь к акции более сотни неравнодушных горожан. Для удобной организации логистики всего мероприятия они просят активистов приходить с друзьями и включаться в организацию процесса. Пять самых эффективных бригадиров, которые приведут с собой больше всего человек, будут премированы приятным и полезным подарком - фирменными палками с логотипом Удмуртской Республики для скандинавской ходьбы.

      Гугл-форма для регистрации на субботник.

      12:22, 27 апреля, 2017
      162
      0
      #благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#субботник
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