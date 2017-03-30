Все торговые точки опечатали в подземном переходе на Удмуртской в Ижевске

В ближайшее время в переходе на остановке «Электротехника в быту» начнется капитальный ремонт.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в подземном пешеходном переходе на улице Удмуртской судебные приставы опечатали все торговые точки. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике, ранее суд принял решение об освобождении перехода на остановке «Электротехника в быту».

В среду, 29 февраля, приставы проверили 13 торговых помещений, описали имущество, зафиксировали факт освобождения площадей и опечатали их.

По данным администрации Ижевска, пешеходный переход требует капитального ремонта. Приступят к нему в ближайшее время. Во время проведения ремонтных работ переход будет функционировать.

Напомним, что в январе прокуратура потребовала от властей Ижевска отремонтировать этот подземный переход. Специалисты установили, что при входе отсутствует стационарное уличное освещение, система водоотведения работает в ограниченном режиме, а лестницы и пандусы не соответствуют требованиям «доступной среды».

Муниципалитет решил отдать подземные переходы предпринимателям в рамках концессионного соглашения. По договору предприниматель возьмет на себя полное содержание перехода, а взамен получит возможность возвести около него кафе или торговый центр.

«Это непросто и желающих здесь не так много или почти нет. И опыт других городов пока не очень положительный. Мы активно будем работать с предложениями «Оптовика» (потенциального инвестора – прим.ред.), чтобы хотя бы один подземный переход попробовать организовать. Если получится, то это будет очень хорошее решение для Ижевска. Сделать их безопасными, красивыми и удобными для жителей», - говорил в июле 2016 года глава города Юрий Тюрин.