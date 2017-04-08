В Ижевске последний раз соберут опасные отходы в рамках акции «Разделяйка»

Лампочки, градусники, батарейки за пожертвование можно принести в воскресенье, 9 апреля, с 13:00 до 15:00 на парковку между УдГУ и ЛДС «Ижсталь».
Ижевск. Удмуртия. Последний сбор ртутьсодержащих отходов (лампочек, градусников, батареек) за пожертвование будет организован в рамках акции «Разделяйка». Как сообщают организаторы, мероприятие традиционного состоится на парковке между УдГУ и ЛДС «Ижсталь» с 13:00 до 15:00.
«Несмотря на то, что горожане в основном с пониманием относятся к процедуре приёма опасных отходов за пожертвование, активисты «Зеленого паровоза» понимают, что с такими объемами опасных отходов должны работать не волонтёры, а уполномоченные лица», - говорится в сообщении.
Также кроме опасных отходов как обычно можно сдать в переработку: стекло, макулатуру, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и батарейки, а также старую бытовую технику и электронику, одежду, книги, сломанные зонтики, не поврежденную пластиковую упаковку из-под яиц, капроновые колготы. Важно, чтобы вторсырье было чистым и компактно упакованным.
Что принимают на «Разделяйке»:
- любую стеклотару;
- пластиковые бутылки (от шампуня и моющих средств, кроме тюбиков, банок крема);
- любую тару с маркировкой ПЭТ или PET (не только бутылки);
- алюминиевые банки и содержащие алюминий флаконы;
- жестяные банки, мытые крышки и флаконы из жести;
- макулатура, картон, целлюлозные упаковки, журналы, старые книги;
- любую упаковочную плёнку (упаковки от круп, ПВД, фантики, стрейч-плёнка, пленка с пупырышками и пр.);
- батарейки;
- ртутьсодержащие отходы;
- любая наскучившая, но добротная одежда и обувь, сумки, зонтики, книги, игрушки, сувениры, бижутерия и т.п.
- одеяла, пальто и так далее (для приюта «Кот и пес»)
- телевизоры;
- сотовые телефоны;
- мониторы;
- видеомагнитофоны;
- принтеры;
- музыкальные центры;
- аудиоколонки;
- всё, что содержит микросхемы, включатели.
Что не берут:
- контейнеры из-под тортов;
- вспененные лотки;
- одноразовую посуду;
- фольгированную упаковку от йогуртов и творожков;
- сломанную пластиковую упаковку из-под яиц;
- предметы личной гигиены, нижнее белье и чулочно-носочные изделия (кроме колгот).