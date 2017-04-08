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      В Ижевске последний раз соберут опасные отходы в рамках акции «Разделяйка»

      17:20, 08 апреля, 2017
      17:20, 08 апреля, 2017
      242
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      #Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#отходы
      Фото: организаторы акции "Разделяйка"
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      Лампочки, градусники, батарейки за пожертвование можно принести в воскресенье, 9 апреля, с 13:00 до 15:00 на парковку между УдГУ и ЛДС «Ижсталь».

      Ижевск. Удмуртия. Последний сбор ртутьсодержащих отходов (лампочек, градусников, батареек) за пожертвование будет организован в рамках акции «Разделяйка». Как сообщают организаторы, мероприятие традиционного состоится на парковке между УдГУ и ЛДС «Ижсталь» с 13:00 до 15:00.

      «Несмотря на то, что горожане в основном с пониманием относятся к процедуре приёма опасных отходов за пожертвование, активисты «Зеленого паровоза» понимают, что с такими объемами опасных отходов должны работать не волонтёры, а уполномоченные лица», - говорится в сообщении.

      Также кроме опасных отходов как обычно можно сдать в переработку: стекло, макулатуру, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и батарейки, а также старую бытовую технику и электронику, одежду, книги, сломанные зонтики, не поврежденную пластиковую упаковку из-под яиц, капроновые колготы.  Важно, чтобы вторсырье было чистым и компактно упакованным.

      Что принимают на «Разделяйке»:

      - любую стеклотару;

      - пластиковые бутылки (от шампуня и моющих средств, кроме тюбиков, банок крема);

      - любую тару с маркировкой ПЭТ или PET (не только бутылки);

      - алюминиевые банки и содержащие алюминий флаконы;

      - жестяные банки, мытые крышки и флаконы из жести;

      - макулатура, картон, целлюлозные упаковки, журналы, старые книги;

      - любую упаковочную плёнку (упаковки от круп, ПВД, фантики, стрейч-плёнка, пленка с пупырышками и пр.);

      - батарейки;

      - ртутьсодержащие отходы;

      - любая наскучившая, но добротная одежда и обувь, сумки, зонтики, книги, игрушки, сувениры, бижутерия и т.п.

      - одеяла, пальто и так далее (для приюта «Кот и пес»)

      - телевизоры;

      - сотовые телефоны;

      - мониторы;

      - видеомагнитофоны;

      - принтеры;

      - музыкальные центры;

      - аудиоколонки;

      - всё, что содержит микросхемы, включатели.

      Что не берут:

      - контейнеры из-под тортов;

      - вспененные лотки;

      - одноразовую посуду;

      - фольгированную упаковку от йогуртов и творожков;

      - сломанную пластиковую упаковку из-под яиц;

      - предметы личной гигиены, нижнее белье и чулочно-носочные изделия (кроме колгот).

      17:20, 08 апреля, 2017
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      #Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#отходы
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