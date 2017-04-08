В Ижевске последний раз соберут опасные отходы в рамках акции «Разделяйка»

Лампочки, градусники, батарейки за пожертвование можно принести в воскресенье, 9 апреля, с 13:00 до 15:00 на парковку между УдГУ и ЛДС «Ижсталь».

Ижевск. Удмуртия. Последний сбор ртутьсодержащих отходов (лампочек, градусников, батареек) за пожертвование будет организован в рамках акции «Разделяйка». Как сообщают организаторы, мероприятие традиционного состоится на парковке между УдГУ и ЛДС «Ижсталь» с 13:00 до 15:00.

«Несмотря на то, что горожане в основном с пониманием относятся к процедуре приёма опасных отходов за пожертвование, активисты «Зеленого паровоза» понимают, что с такими объемами опасных отходов должны работать не волонтёры, а уполномоченные лица», - говорится в сообщении.

Также кроме опасных отходов как обычно можно сдать в переработку: стекло, макулатуру, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и батарейки, а также старую бытовую технику и электронику, одежду, книги, сломанные зонтики, не поврежденную пластиковую упаковку из-под яиц, капроновые колготы. Важно, чтобы вторсырье было чистым и компактно упакованным.

Что принимают на «Разделяйке»:

- любую стеклотару;

- пластиковые бутылки (от шампуня и моющих средств, кроме тюбиков, банок крема);

- любую тару с маркировкой ПЭТ или PET (не только бутылки);

- алюминиевые банки и содержащие алюминий флаконы;

- жестяные банки, мытые крышки и флаконы из жести;

- макулатура, картон, целлюлозные упаковки, журналы, старые книги;

- любую упаковочную плёнку (упаковки от круп, ПВД, фантики, стрейч-плёнка, пленка с пупырышками и пр.);

- батарейки;

- ртутьсодержащие отходы;

- любая наскучившая, но добротная одежда и обувь, сумки, зонтики, книги, игрушки, сувениры, бижутерия и т.п.

- одеяла, пальто и так далее (для приюта «Кот и пес»)

- телевизоры;

- сотовые телефоны;

- мониторы;

- видеомагнитофоны;

- принтеры;

- музыкальные центры;

- аудиоколонки;

- всё, что содержит микросхемы, включатели.

Что не берут:

- контейнеры из-под тортов;

- вспененные лотки;

- одноразовую посуду;

- фольгированную упаковку от йогуртов и творожков;

- сломанную пластиковую упаковку из-под яиц;

- предметы личной гигиены, нижнее белье и чулочно-носочные изделия (кроме колгот).