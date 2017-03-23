Омбудсмен в Удмуртии прокомментировал строительство крематория в Ижевске

Обращение по этому поводу он получил от жителей Ленинского района столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии прокомментировал ситуация со строительством крематория в Ижевске. Обращение по этому поводу поступило к нему от жителей Ленинского района столицы республики, сообщил в четверг, 23 марта, региональный омбудсмен Вениамин Соломенников.

«После того, как и мы, в том числе, вмешались в эту ситуацию, процесс остепенился, как-то замедлился. Моя позиция очень простая. Нужен крематория? Нужен. Но зачем его строить в километре от жилья, когда можно найти участок в 10 километрах и тогда ведь вопросов не будет ни у кого», - сказал Соломенников.

Он также добавил, что собирался по данному поводу обратиться в суд в защиту прав свободы законных интересов неопределенного круга лиц. Такая возможность у омбудсменов страны появилась с 15 сентября 2015 года.

«Ни я, ни мои коллеги пока этим не воспользовались. Попытка или желание у меня было в прошлом году в ходе рассмотрения жалобы граждан Ленинского района по строительству крематория», - добавил уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников.

Напомним, концепцию проекта строительства крематория в Ижевске утвердили на градостроительном совете в мае 2016 года. Ранее против его возведения выступилипредставители двух основных конфессий. После этого в Ижевске создали рабочую группу, которая займется вопросом размещения объекта на территории Удмуртии.