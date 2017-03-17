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      Спасатели Удмуртии оценили паводковую обстановку на Иже с беспилотника

      17:34, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      17:34, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      280
      0
      #паводок\n#МЧС России по Удмуртии\n#беспилотник
      Фото: главное управление МЧС России по Удмуртии
      280
      0

      За час специалисты обследовали 15 км реки.

      Ижевск. Удмуртия. Сотрудники главного управления МЧС России по Удмуртии в пятницу, 17 марта, обследовали паводковую обстановку на Иже. За час специалисты успели осмотреть 15 км реки.

      Мониторинг ситуации на реке проводился с высот в 100 и 300 метров.

      «В целом обстановка на реке Иж удовлетворительная. Данные разведки переданы в центр управления кризисной ситуации для дальнейшего принятия решения по развитию паводковой обстановки», - сообщают спасатели.

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      Фото: Главное управление МЧС России по Удмуртии

      17:34, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      280
      0
      #паводок\n#МЧС России по Удмуртии\n#беспилотник
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