Спасатели Удмуртии оценили паводковую обстановку на Иже с беспилотника

За час специалисты обследовали 15 км реки.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники главного управления МЧС России по Удмуртии в пятницу, 17 марта, обследовали паводковую обстановку на Иже. За час специалисты успели осмотреть 15 км реки.

Мониторинг ситуации на реке проводился с высот в 100 и 300 метров.

«В целом обстановка на реке Иж удовлетворительная. Данные разведки переданы в центр управления кризисной ситуации для дальнейшего принятия решения по развитию паводковой обстановки», - сообщают спасатели.

















Фото: Главное управление МЧС России по Удмуртии