Спасатели Удмуртии оценили паводковую обстановку на Иже с беспилотника

За час специалисты обследовали 15 км реки.
Ижевск. Удмуртия. Сотрудники главного управления МЧС России по Удмуртии в пятницу, 17 марта, обследовали паводковую обстановку на Иже. За час специалисты успели осмотреть 15 км реки.
Мониторинг ситуации на реке проводился с высот в 100 и 300 метров.
«В целом обстановка на реке Иж удовлетворительная. Данные разведки переданы в центр управления кризисной ситуации для дальнейшего принятия решения по развитию паводковой обстановки», - сообщают спасатели.
Фото: Главное управление МЧС России по Удмуртии