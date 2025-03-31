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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Большой удмуртский диктант пройдет 12 апреля

11:13, 31 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Большой удмуртский диктант пройдет 12 апреля
11:13, 31 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
88
0
#Удмуртия\n#Бадӟым Удмурт Диктант\n#грамотность\n#Ижевск
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Автором текста стал Лауреат Государственной премии Удмуртии Владимир Михайлов.

Ижевск. Удмуртия. Акция «Бадӟым удмурт диктант» (Большой удмуртский диктант) (6+) пройдет 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В 2025 году мероприятие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Автором текста стал Лауреат Государственной премии Удмуртии, член Союза писателей России и член Союза журналистов страны Владимир Михайлов.

«С детства помню, как восхищался участником Великой Отечественной войны, нашим земляком, уроженцем Можгинского района Петром Бабкиным. Его еще называют удмуртским Гастелло, так как он повторил его подвиг: в одном из боев самолет Петра Андреевича подбили, и он направил его на технику немца», – рассказал Владимир Михайлов.

Написать диктант можно будет очно и заочно. Главной площадкой станет Удмуртский государственный университет. Также места для его написания откроют в Удмуртской национальной гимназии имени Кузебая Герда, Столичном лицее и в библиотеках города. Для заочного участия в акции можно будет прослушать текст в теле- и радиоэфире в 13:00.

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11:13, 31 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
88
0
#Удмуртия\n#Бадӟым Удмурт Диктант\n#грамотность\n#Ижевск