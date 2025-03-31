Ижевск. Удмуртия. Акция «Бадӟым удмурт диктант» (Большой удмуртский диктант) (6+) пройдет 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В 2025 году мероприятие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Автором текста стал Лауреат Государственной премии Удмуртии, член Союза писателей России и член Союза журналистов страны Владимир Михайлов.

«С детства помню, как восхищался участником Великой Отечественной войны, нашим земляком, уроженцем Можгинского района Петром Бабкиным. Его еще называют удмуртским Гастелло, так как он повторил его подвиг: в одном из боев самолет Петра Андреевича подбили, и он направил его на технику немца», – рассказал Владимир Михайлов.

Написать диктант можно будет очно и заочно. Главной площадкой станет Удмуртский государственный университет. Также места для его написания откроют в Удмуртской национальной гимназии имени Кузебая Герда, Столичном лицее и в библиотеках города. Для заочного участия в акции можно будет прослушать текст в теле- и радиоэфире в 13:00.