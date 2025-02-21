Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» провели экскурсию для студентов и преподавателей факультета «Электроэнергетика и электротехника» кафедры теплоэнергетики Института нефти и газа Удмуртского государственного университета.

Гости узнали о работе электросетевой компании, посетили современный объект – городской диспетчерский пункт Ижевска, где работа не прекращается ни на секунду.

Перед проведением экскурсии студентов и преподавателей познакомили с основами электробезопасного поведения. Гости увидели, как на огромном табло отражается работа энергосистемы столицы республики. Начальник участка оперативно-технологического управления городской сетью Илья Старцев рассказал об истории создания и устройстве диспетчерского пункта, познакомил с принципами его работы, ответил на вопросы о трудоустройстве на предприятие, перспективах профессионального роста, мерах социальной поддержки сотрудников.

Профориентация – одно из важных направлений в работе филиала «Удмуртэнерго». Крупнейшая сетевая компания региона сотрудничает с высшими и среднеспециальными учебными заведениями, проводя встречи со студентами выпускных курсов и заключая соглашения на подготовку необходимых специалистов.

«Такие экскурсии помогут ребятам более четко сформировать представление о работе энергетиков, а, может быть, и о своей будущей профессии. Мы заинтересованы в привлечении перспективной молодежи для работы в электросетевом комплексе региона, – говорит директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. – Благодаря таким встречам ребята понимают, что труд энергетика сложный, ответственный, но интересный и почетный».

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