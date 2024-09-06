Сарапул. Удмуртия. «Школа креативных индустрий» открылась в Сарапуле. Об этом в соцсетях сообщил глава города Виктор Шестаков. Как и анонсировалось ранее, это произошло 5 сентября.

«В рамках федерального проекта «Придумано в России» в Сарапуле открылась первая Школа креативных индустрий. Это уникальное пространство, где юные таланты смогут раскрыть свой потенциал и освоить востребованные профессии в сфере креативных искусств», — сообщил градоначальник.

В школе открыто три направления: студия фото- и видеопроизводства, студия звукорежиссуры и студия электронной музыки. Помогать детям будут опытные преподаватели-практики. По вопросам обучения в Школе можно позвонить по телефону 4-11-77.