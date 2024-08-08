Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле появится первая школа креативных индустрий. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

«Уже в новом учебном году 2024–2025 в Сарапуле начнёт свою работу новое уникальное пространство — «Школа креативных индустрий». Здесь сарапульские школьники 5 – 11 классов смогут получить бесплатное дополнительное образование в сфере креативных искусств», — говорится в сообщении.

В школу уже поступило цифровое оборудование для занятий, педагогический штат укомплектован и готов принимать своих учеников. Учебная программа рассчитана на два года. Получить образование можно будет по трём направлениям: фото- и видеосъёмка; звукорежиссура; электронная музыка. По итогу каждый ученик сможет получить сертификат. Возглавит школу креативных индустрий для цифрового творчества детей Наталья Саламатова.

Школа откроет свои двери уже 5 сентября, подать заявление на обучение можно в электронном виде по ссылке.