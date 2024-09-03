Новая производственная лаборатория открылась в Воткинском машиностроительном техникуме

Воткинск. Удмуртия. Уникальное образовательное пространство — новая производственная лаборатория — открылась 2 сентября в Воткинском машиностроительном техникуме. Как сообщает администрация города, еë появление стало возможным благодаря АО «Воткинский завод».

В лаборатории установлен токарный станок с ЧПУ. В комплекте с ним идёт режущий, слесарный и вспомогательный инструмент. Создано 14 рабочих мест, где возможно загрузить готовый чертёж или создать новый, написать технологический процесс и составить управляющую программу, отработать её на симуляторе и многое другое.

Отмечается, что открытие современной лаборатории — это новый виток в жизни техникума. Теперь студенты смогут получать максимум знаний, умений и навыков.