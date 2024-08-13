В ижевских школах откроют 282 дополнительных места к началу учебного года

Ижевск. Удмуртия. Более 280 дополнительных мест откроют в ижевских школах к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Под начальную школу перепрофилируют третий корпус детского сада №82 в посёлке Машиностроителей. Туда переведут 132 ученика из стоящей рядом школы №51. В здании разместятся семь классов, медкабинет, столовая и музыкальный зал. Напомним, на перепрофилирование объекта было выделено 14 млн рублей.

Дополнительные места появятся также в Гуманитарном лицее и школах №№8 и 90 за счет оснащения новым оборудованием.

Кроме того, новое пространство для внеурочной деятельности организуют в школе №93. Сейчас в учреждении проводится ремонт помещений.

Напомним, в Ижевске в этом году подано свыше 8 700 заявлений на поступление в первый класс.