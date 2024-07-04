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Более 800 выпускников Удмуртии решили пересдать ЕГЭ

16:20, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 800 выпускников Удмуртии решили пересдать ЕГЭ
16:20, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
122
0
#ЕГЭ\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
122
0

Чаще всего они выбирают информатику и обществознание.

Ижевск. Удмуртия. Более 800 выпускников Удмуртии пересдадут один из предметов ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Самым популярным предметом для пересдачи стала информатика – этот экзамен решили переписать 212 будущих абитуриентов. Также среди пересдающих пользуется популярностью обществознание.

4 июля выпускники пересдают письменную часть иностранных языков, информатику, обществознание, русский язык, физику и химию. Во второй день, 5 июля, – биологию, географию, математику базового и профильного уровней, устную часть иностранных языков, историю и литературу.

4 июля экзамены переписывают 614 человек, оставшиеся 277 – 5 июля, рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. Также отмечается, что большинство из пересдающих – высокобалльники, набравшие за первую попытку более 81 балла.

Результаты пересдач станут известны 26 июля – в последний день приема документов в ВУЗы.

16:20, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
122
0
#ЕГЭ\n#Удмуртия