Школьница из Кестыма стала победительницей международной олимпиады по татарскому языку

Кестым. Удмуртия. Школьники из Удмуртии вернулись с наградами с X Международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, она прошла в Казани.

В финале олимпиады приняли участие 220 школьников 8–11-х классов из муниципальных районов Татарстана, а также 220 ребят из разных регионов России, 49 студентов из Татарстана и субъектов федерации и 11 представителей Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Узбекистана.

Представить регион на международной олимпиаде в этом году отправились 8 школьников из Удмуртии. По итогам состязаний дипломом победителя награждена Хамида Касимова, ученица 8-го класса Кестымской школы Балезинского района.

В число призёров вошли две ученицы гимназии №6 имени Габдуллы Тукая — ученица 8-го класса Алия Гафурова и ученица 10-го класса Светлана Федорова.