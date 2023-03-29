За четыре дня приема документов на запись детей в первый класс в школы Ижевска поступило более 9 тысяч заявлений

Ижевск. Удмуртия. Больше половины родителей будущих первоклассников в Ижевске воспользовались порталом Госуслуг для подачи заявлений о приеме ребенка в школу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, заявочная кампания по записи детей в первый класс в Ижевске стартовала 25 марта, документы начали принимать ряд лицеев и гимназий. В первый же день в учреждения поступило более 1,5 тыс. заявлений.

Основной этап записи начался в понедельник, 27 марта. По данным городского управления образования, на 29 марта подано основное количество заявлений – 9 200, из них 5 890 – через портал Госуслуг, остальные – во время личного обращения родителей. Не зарегистрировано ни одного обращения через почту.

По информации учреждений дошкольного образования, в Ижевске в 2023 году за парты должны сесть 10 350 первоклассников. Прием заявлений на запись ребенка в школу продлится до 30 июня, а с 6 июля по 5 сентября образовательные учреждения будут принимать заявления на свободные места.