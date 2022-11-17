Акция «Казачий диктант» пройдёт в Удмуртии с 8 по 10 декабря

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 8 по 10 декабря пройдёт общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2022». Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов.

Организаторами акции выступает Всероссийское казачье общество при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В диктант войдут 20 вопросов, за каждый верный ответ участник получит 5 баллов. На написание отводится 60 минут.

Вопросы опубликуют 8 декабря на сайте казачийдиктант2022.рф. На прохождение диктанта отводится три дня. Каждый участник получит сертификат не позднее 11 декабря.