Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Медведи-гиганты, иллюзионисты и клоунский дуэт Лонгрид Лихие 1920-е: как Ижевск протестовал против градостроительных решений властей Лонгрид Стретч-плёнка: как её перерабатывают и принимают ли в «Экодома» Ижевска Лонгрид

Акция «Казачий диктант» пройдёт в Удмуртии с 8 по 10 декабря

16:00, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Акция «Казачий диктант» пройдёт в Удмуртии с 8 по 10 декабря
16:00, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
439
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#казаки
Фото: unsplash.com
439
0

Участники ответят на 20 вопросов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 8 по 10 декабря пройдёт общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2022». Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов.

Организаторами акции выступает Всероссийское казачье общество при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В диктант войдут 20 вопросов, за каждый верный ответ участник получит 5 баллов. На написание отводится 60 минут.

Вопросы опубликуют 8 декабря на сайте казачийдиктант2022.рф. На прохождение диктанта отводится три дня. Каждый участник получит сертификат не позднее 11 декабря.

16:00, 17 ноября, 2022
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
439
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#казаки