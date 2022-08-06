Все школы Ижевска прошли проверку перед началом нового учебного года

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилась приёмка образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году. Как сообщила начальник Управления образования администрации города Наталья Гвоздкова в своём ТГ-канале, комиссия проверила 83 школы и 14 учреждений дополнительного образования на соответствие требованиям безопасности и готовности к учебному процессу.

«В этом году на укрепление материально-технической базы и подготовку школ и детских садов к новому учебному году направили 172 млн рублей. Это средства из регионального и муниципального бюджетов», — рассказала Гвоздкова.

Также за счёт республиканского бюджета приобрели новые учебники, большая часть которых уже поступила в школы. После утверждения нового федерального перечня муниципалитет планирует закупить новые учебники на 1 и 5 классы по новым ФГОС.

Напомним, ранее все детские сады Ижевска прошли проверку перед новым учебным годом.

«Все образовательные организации успешно прошли проверку готовности. Выявленные замечания устранили в оперативном порядке. Благодарю каждого руководителя, который создаёт все условия для творческого труда учителей и получения качественного образования», — написала Наталья Гвоздкова.