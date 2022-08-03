Все детсады Ижевска прошли проверку перед новым учебным годом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается проверка образовательных учреждений перед предстоящим учебным годом. Приёмка продлится до 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специальная комиссия в составе сотрудников МЧС, полиции и управления образования Ижевска в первую очередь обошла детские сады. Все они, а это 155 штук, получили положительнее заключения. На очереди проверка школ и учреждений допобразования.

Комиссия обращает внимание на соблюдение санитарного законодательства, организацию питания детей, содержание зданий, проведение текущего ремонта, пожарную и антитеррористическую безопасности.

«Все заявленные учреждения прошли проверку готовности. Небольшие замечания, выявленные во время приемки, устранены», — сказала начальник управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова.

Отметим, что в 2022 году на подготовку школ и детских садов к учебному году выделено 172 млн рублей из бюджета города и республики. Средства пошли на ремонт внутренних коммуникаций, помещений и систем отопления.

«При подготовке к новому учебному году в корпусе на ул. Коммунаров мы отремонтировали 8 аудиторий. 4 кабинета мы, как правило, обновляем для первоклассников. В этом году в этот корпус перейдет еще одна параллель. Для них тоже подготовили 4 кабинета», — рассказала директор лицея № 25 Елена Вечтомова.