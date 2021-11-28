По программе инициативного бюджетирования в школе № 63 Ижевска обновили спортинвентарь и компьютерный класс

Материальную базу учреждения пополнили более чем на 700 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе № 63 презентовали два направления проекта, реализованного в рамках программы по инициативному бюджетированию, – «Школьный спортивный клуб» и «IT-перезагрузка». Презентация состоялась 26 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе региональных и муниципальных органов власти, руководства школы и родительской общественности.

Большую помощь в сборе и подготовке необходимой документации оказала депутат Городской думы Ижевска Марина Нужина. Она всегда поддерживает образовательные учреждения в своем округе и уверена, что школа должна обновляться, быть современной, тем более что коллектив целенаправленно работает над этим.

Для школьного спортклуба были приобретено оборудование: волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи, ворота для мини-футбола, гимнастические скамейки и коврики, заградительные сетки на окна, инвентарь для проведения эстафет и «Веселых стартов», стол для настольного тенниса и др. Также выполнен косметический ремонт раздевалки, обновлена мебель. На все это затрачено 290 тыс. рублей.

По проекту «IT-перезагрузка» для кабинета информатики на сумму 435 тыс. рублей приобретены 14 ноутбуков, проектор и комплектующие, интерактивная доска.

«Инициативное бюджетирование – реальный инструмент для решения насущных задач», - отметила куратор проекта, заместитель директора по воспитательной работе Дарья Есенеева. Она также рассказала, что школа уже второй год участвует в этой программе. В прошлом году удалось переоборудовать одно из самых больших помещений под конференц-зал для проведения разноплановых мероприятий, закупить музыкальное оборудование. Это большой плюс для школы, у которой нет актового зала.

«Для образовательного учреждения, которому уже 61 год, реализация этих проектов – большое и значимое событие. Это еще один шаг на пути к новой современной школе, где каждый ученик найдет дело по душе и сможет раскрыть свои способности», - уверена директор школы № 63 Светлана Борисова. – Теперь существенно могут обновиться и общеобразовательные программы, и дополнительное образование, внеурочная и проектная деятельность школьников, мы можем проводить спортивные, социальные мероприятия».

Напомним, что всего в этом году по инициативе горожан в Ижевске реализуются 34 проекта, 30 из них уже завершены.