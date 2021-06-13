Педагог из Ижевска стала победителем всероссийского конкурса с дизайн-проектом мастерской

Эксперты отобрали лучшие проекты из 800 работ со всей страны.

Ижевск. Удмуртия. Педагог Центра детского творчества Ижевска Татьяна Макарова победила в номинации "Дизайн общественных прсотранств" всероссийского конкурса "Идеи, преображающие города". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В конкурсе приняли участие более 1400 человек из 85 субъектов страны, которые представили 800 инициатив. Эксперты отобрали лучшие работы по развитию городов и поселений.

Татьяна Макарова презентовала московским жюри проект детской учебной мастерской графического дизайна. Суть его заключается в создании пространства, адаптированного под работу с чертежами, макетами и компьютерами для детей разного возраста.

Добавим, что в данном конкурсе педагог не новичок. Ранее она заняла 3 место в региональном этапе с проектом «Парк в жилом районе Строитель», а в 2020 году она смогла пройти со своей работой «Клуб для подростков от А до Я» в очный этап и презентовала свою задумку в Москве.