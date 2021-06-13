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Педагог из Ижевска стала победителем всероссийского конкурса с дизайн-проектом мастерской

16:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
Педагог из Ижевска стала победителем всероссийского конкурса с дизайн-проектом мастерской
16:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
58
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#педагог\n#учитель\n#дизайн
Фото: пресс-служба Ижевска
58
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Эксперты отобрали лучшие проекты из 800 работ со всей страны.

Ижевск. Удмуртия. Педагог Центра детского творчества Ижевска Татьяна Макарова победила в номинации "Дизайн общественных прсотранств" всероссийского конкурса "Идеи, преображающие города". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В конкурсе приняли участие более 1400 человек из 85 субъектов страны, которые представили 800 инициатив. Эксперты отобрали лучшие работы по развитию городов и поселений. 
Татьяна Макарова презентовала московским жюри проект детской учебной мастерской графического дизайна. Суть его заключается в создании пространства, адаптированного под работу с чертежами, макетами и компьютерами для детей разного возраста.
Добавим, что в данном конкурсе педагог не новичок. Ранее она заняла 3 место в региональном этапе с проектом «Парк в жилом районе Строитель», а в 2020 году она смогла пройти со своей работой «Клуб для подростков от А до Я» в очный этап и презентовала свою задумку в Москве.
16:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#педагог\n#учитель\n#дизайн