Большой удмуртский диктант без ошибок написали 50 человек

Самыми активными участниками стали подростки от 9 до 17 лет.

Ижевск. Удмуртия. Более 1 500 человек написали Большой удмуртский диктант. Из них 50 — на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Акция Большой удмуртский диктант прошла в десятый раз на 45 площадках в Удмуртии. Также её провели на 13 площадках по всей России, где сплочённо разместились удмурты: Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Москва, Московская область, Ханты-Мансийский АО и Дагестан.

Отмечается, что самыми активными стали подростки от 9 до 17 лет — 480 человек, а также более взрослые люди в возрасте 36-60 лет — их набралось 358 человек.

Из 1 504 участников 50 написали диктант на 100 баллов, 60 — на 99 баллов. Оценкой работ занимались филологи из Удмуртского государственного университета.