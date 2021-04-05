В Удмуртии издали обновленный «Удмуртско-русский, русско-удмуртский словарь»

В нем на 1000 слов больше, чем в предыдущем издании.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вышел «Удмуртско-русский, русско-удмуртский словарь». Об этом сообщает пресс-служба главы Удмуртской Республики.

В начале 2020 года в честь столетия республики издали двухтомный русско-удмуртский словарь. Сейчас опубликовали дополненное справочное пособие удмуртско-русского, русско-удмуртского словаря. Он содержит около 7500 слов, это на тысячу больше, чем в предыдущем издании. Его тираж - 2000 экземпляров.

В новом издании представлена лексика современного удмуртского литературного языка, в том числе и новые слова, получившие широкое распространение в последние годы.

Помимо обычных словарей в Удмуртии существует интерактивный 3D-словарь удмуртского языка для детей и русско-удмуртский бот-переводчик в социальной сети «Вконтакте».