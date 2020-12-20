На территории ижевской кадетской школы открыли военный плац

Стоимость проекта составила 995 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В ижевской Школе кадетского движения 18 декабря торжественно открыли единственный в городе военный плац, находящийся на территории школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Раньше на этом месте находилась клумба. В 2017 году у руководства школы появилась идея сделать на её месте военный плац. Имеющийся тогда спортзал не позволял в полной мере отрабатывать строевой шаг. Была необходимость в более широкой площадке.

Реализация проекта обошлась в 995 тыс. рублей, которые выделили из республиканского и городского бюджета. Также в софинансировании участвовали жители и спонсоры.

На новом плацу уже состоялось принятие присяги юными кадетами.