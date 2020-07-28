Минобрнауки Удмуртии: результаты ЕГЭ в республике стали лучше

В регионе вдвое увеличилось количество стобалльников по литературе, истории и русскому.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился основной период единого государственного экзамена. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

В 2020 году вдвое увеличилось количество стобалльников ЕГЭ по литературе, истории и русскому языку. При этом на уровне 2019 года остались результаты по географии и информатике.

Всего в регионе 52 старшеклассника, которые написали госэкзамен на наивысший балл. Результаты по 4 предметам еще неизвестны. При этом в 2019 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 54 человека. Это говорит о том, что результаты экзамена стали лучше, отметили в ведомстве.

Как рассказала и.о. министра образования и науки Удмуртской Республики Ирина Крохина, в республике с каждым годом увеличивается количество стобалльников не только в городах, но и в селах.

«Хорошую успеваемость показывают школьники из Увинского, Игринского, Балезинского, Каракулинского, Кизнерского, Киясовского, Ярского, Якшур-Бодьинского, Завьяловского районов. Это тоже говорит о высоком качестве образования в республике», — говорит Ирина Крохина.

Отметим, что в 2020 году экзамены сдавали только те выпускники, которые намерены пойти учиться в высшие учебные заведения. Коррективы внесла коронавирусная пандемия. В итоге ЕГЭ писали более 7 тыс. старшеклассников. На начало года количество зарегистрированных заявлений на участие было больше. Разница составила порядка 3 тыс. человек.

Напомним, что по профильной математике 100 баллов набрали 3 выпускника из Удмуртии, по русскому языку — 19, по истории — 6, по информатике, литературе и географии — более 20 старшеклассников. Гозэкзамен по физике на максимальный балл написал только один ученик из Удмуртии. Им стал учащийся школы №93 Ижевска.