Дополнительные средства на строительство школы на улице Берша в Ижевске поступят в Удмуртию

Республике выделили 260 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные средства на строительство школы на улице Архитектора Берша в Ижевске поступят в Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

Распоряжение о выделении дополнительных средств из федеральной казны подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Всего на обустройство инфраструктуры в 20 регионах будет направлено более 6 млрд рублей. Субсидии выделяются субъектам на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ.

«В рамках этой субсидии Удмуртия получит 260 млн рублей в соответствии с заявкой, которую мы подавали ранее. Средства мы направим на строительство школы на улице Архитектора Берша. Мы должны ввести в этом районе 36 тысяч квадратных метров жилья в соответствии с условиями финансирования. Эти средства полностью закрывают нашу потребность на возведение объекта в этом году. Для завершения стройки в 2021 году потребуется еще один транш в размере 268,5 млн рублей», — отметил глава региона Александр Бречалов.

Напомним, на улице Архитектора Берша в Ижевске появится современное трехэтажное здание школы с развитой инфраструктурой. Там смогут учиться 1 224 ребенка. Строительство началось в феврале 2019 года. Большую часть средств выделила федерация – первый транш составил 350 млн рублей, софинансирование из республиканского бюджета в прошлом году составило 80 млн рублей.

В мае 2020 года на стройку зашёл новый подрядчик. Предыдущий допустил значительное отставание от графика работ, поэтому договор с ним расторгли.