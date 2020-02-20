Алексея Шкляева утвердили на должности ректора ижевской медакадемии

Выборы прошли в четверг, 20 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Ректором ижевской медакадемии выбрали доктора медицинских наук, профессора Алексея Шкляева. Об этом «Сусанину» рассказал проректор по экономическим и социальным вопросам Николай Пенкин.

По его словам, Шкляев опередил других кандидатов «с большим перевесом».

20 февраля в учреждении прошла конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора ИГМА. На должность руководителя академии претендовали Алексей Вавилов и Михаил Дударев.

Напомним, бывший ректор ИГМА Николай Стрелков покинул должность в июле 2018 года. На его место временно был назначен Алексей Шкляев. В феврале 2020 года его полномочия продлили в седьмой раз.