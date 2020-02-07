Лекция научного журналиста Михаила Котова началась в Ижевске

Информагентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. Лекция научного и военного журналиста изданий «Популярная механика», «Известия», «Профиль» и Forbes Михаила Котова «Лунная гонка 2.0» началась в Ижевске. Информагентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Журналист расскажет, почему человечество уже полвека не посещало Луну, кто сейчас является фаворитом в космическом противостоянии и когда пройдёт первый репортаж с естественного спутника Земли.





В пятницу Михаил Котов проведет еще одну лекцию – «Трудная тропа «Роскосмоса», а в субботу встреча с любителями науки будет посвящена самым необычным изобретениям атомного века.

Вход на все мероприятия бесплатный. Необходима предварительная регистрация по ссылке.