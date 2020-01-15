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Стал известен график начала приемной кампании в первые классы школ Ижевска

15:10, 15 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Стал известен график начала приемной кампании в первые классы школ Ижевска
15:10, 15 января, 2020
Дмитрий Стрелков
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#первоклассники
Фото: vk.com/vesty68
205
0

Ряд образовательных учреждений наметил старт уже на 24 января.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявили о старте приёмной кампании в первые классы городских школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закреплённой территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 2020 года. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс начинается с 1 июля 2020 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Напомним, что общеобразовательные организации самостоятельно определяют дату и время начала приёмной кампании. Отметим, что приём заявлений осуществляется непосредственно в общеобразовательной организации лично или в электронном виде через региональный портал государственных услуг.

Ряд школ Ижевска наметил старт приёмной кампании уже на пятницу, 24 января.

24 января: школа №5, школа №9, школа №11, школа №27, школа №28, школа №35, школа №40, школа №62, школа №63, школа №67, школа №70, школа №88, «школа-интернат №15», школа №18, школа №31, школа №36, школа №42, школа №46, школа №47, школа №48, школа №57, школа №58, школа №59, школа №65, школа №68, школа №75, школа №90, школа №91, «Школа Гармония».

25 января: школа №34, школа №84, лингвистический лицей №22, школа №80, гимназия №83, школа №87, школа №74.

28 января: школа №4, гимназия №6, школа №7, школа №8, школа №10, школа №12, «Школа-интернат №13», лицей №14, школа №16, школа №17, школа №19, школа №20, школа №23, школа №26, школа №39, Гуманитарный лицей, социально-экономический лицей №45, школа №49, школа №50, школа №51, «Кадетская школа», школа №52, школа №53, школа №54, школа №55, гимназия №56, школа №60, школа №61, школа №64, школа №69, школа №71, школа №72, школа №73, №76 «школа безопасности», школа №77, школа №78, школа №79, школа №81, школа №85, школа №89, школа №92, школа №93, школа №94, хореографический лицей №95, школа №101, школа №100, школа №256, школа «Липовая роща».

1 февраля: школа №32, Лицей №41, «ИТ-Лицей №24», ЭМЛИ №29, ИЕГЛ «Школа-30», ГЮЛ №86, лицей №25.

Время старта подачи заявлений в конкретном образовательном учреждении доступно по ссылке на документ.

15:10, 15 января, 2020
Дмитрий Стрелков
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#первоклассники

 

 

 


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