Коррекционные школы №39 и №79 Ижевска получат по 7,5 млн рублей на покупку мебели и учебных пособий

К следующему учебному году там откроются новые кабинеты.

Ижевск. Удмуртия. Школы №39 и 79 Ижевска первыми из 12-ти коррекционных школ смогут в 2020 году приобрести новое оборудование, мебель и учебные пособия. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

На эти цели каждое учреждение получит 7,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование».

В настоящее время составлен перечень оборудования, средств обучения для кабинетов технологии психолого-педагогического сопровождения, продумано зонирование с учетом стиля «Доброшкола», пересматриваются учебные планы.

В январе 2020 года начнется закупка. К новому учебному году в школах откроются новые кабинеты.