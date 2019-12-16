Частные детсады Удмуртии получат субсидии от государства

Приём заявок на получение средств начнётся 19 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Министерство образования Удмуртии начинает приём заявок от частных детских садов на получение субсидий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приём заявок стартует 19 декабря. Частные детсады получат субсидию из бюджета Удмуртии для обеспечения получения детьми дошкольного образования. Последний день приёма — 25 декабря 2019 года.

Заявки принимаются в министерстве образования Удмуртии по адресу: улица Максима Горького, 73, 4 этаж, кабинет 483. Ознакомиться с полным перечнем документов можно на сайте ведомства.