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Первоклассники 2020 года с Берша смогут перейти в новую школу целыми классами

16:00, 14 декабря, 2019
Юрий Абашев
Первоклассники 2020 года с Берша смогут перейти в новую школу целыми классами
16:00, 14 декабря, 2019
Юрий Абашев
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа
Фото: пресс-служба Ижевска
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Пока же они смогут записаться в другие школы города.

Ижевск. Удмуртия. Будущие первоклассники, которые живут на улице Берша и в дальнейшем планируют обучаться в новой школе, временно распределят по другим образовательным учреждениям. Запись в первые классы начнётся с января 2020 года.

Школа на улице Берша будет самой большой в городе, её проектная мощность - 1224 места. Строительство планируется завершить осенью 2020 года, далее начнётся процедура лицензирования. Дети смогут обучаться в новом здании с 1 сентября 2021 года.

До этого времени все первоклассники 2020 года, прописанные по улице Берша, закреплены за школой №7 расположенной по адресу Ворошилова, 57. Дети, прописанные на улице Берша, 32 и 34 относятся к школе №81 на улице Союзной, 149.

На базе этих двух школ сформируют первые классы, а когда откроется новая школа, дети тем же составом перейдут в неё уже во второй класс.

Запись детей в первые классы будет вестись с 28 января по 5 сентября 2020 года на сайте РПГУ и в школах №7 и №81.

Светлана Петрова, руководитель проектного офиса школы на Берша, также рассказала, что с 1 сентября 2021 года в школу будет объявлен набор во все параллели, кроме выпускных. 9 и 11 классы набираться в первый год работы школы не планируется.

Напомним, что школу на улице Берша начали строить в феврале 2019 года. Большую часть средств выделила федерация – 350 млн рублей, софинансирование из республиканского бюджета на этот год составило 80 млн рублей. Однако денег на второй транш на строительство в федеральной казне не заложили. Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился в Софет Федерации, в Государственную думу и к Дмитрию Медведеву с вопросом о продолжении строительства школы и федеральные власти его подтвердили.

16:00, 14 декабря, 2019
Юрий Абашев
231
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


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