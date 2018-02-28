В Удмуртии стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia-2018

На площадках чемпионата представят 26 компетенций, среди которых: электромонтаж, веб-дизайн и разработка, сварочные технологии, предпринимательство и другие.

Ижевск. Удмуртия. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia-2018 стартует в Удмуртии 1 марта. В нём примут участие 150 студентов колледжей и техникумов республики, сообщают организаторы.

Чемпионат проводится по 22 основным компетенциям, среди которых: кирпичная кладка, электромонтаж, веб-дизайн и разработка, сетевое и системное администрирование, графический дизайн, администрирование отеля, предпринимательство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей и другие.

Также на площадке будет представлена одна презентационная компетенция - организация экскурсионных услуг и 3 компетенции для юниоров - веб-дизайн и разработка, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах.

Контролировать участников на каждой из площадок будут минимум 6 экспертов.

Помимо испытаний на конкурсе проведут круглые столы с участием представителей Минобразования Удмуртии, директоров образовательных организаций и представителей ведущих отраслей республики. Также для школьников и гостей чемпионата пройдут мастер-классы, где любой желающий сможет попробовать свои силы в той или иной компетенции.

Более того, впервые в этом году, в рамках чемпионата состоится форум Приволжского федерального округа «Наставник», где будут работать секции: «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании», «Наставничество в предпринимательстве» и «Наставничество на производстве».

Отметим, основной целью чемпионата является профориентация молодежи в возрасте от 12 до 22 лет и внедрение в систему образования лучших международных и национальных практик.

Закрытие WorldSkillsRussia-2018 состоится 4 марта.