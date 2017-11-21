В Ижевске пройдет «Татарча диктант»

К акции присоединились 9 стран и 20 регионов России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет образовательная акция по проверки грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Как сообщают организаторы, мероприятие состоится 25 ноября.

В 11:00 участников ждут в Доме Дружбы народов.

«Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владения литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок», - отмечают организаторы.

Стоит отметить, что к акции присоединились 9 стран и 20 регионов России. Площадки откроются в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и других городах.