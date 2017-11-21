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      В Ижевске пройдет «Татарча диктант»

      11:18, 21 ноября, 2017
      11:18, 21 ноября, 2017
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      #образование\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#татары
      Фото: vk.com/tatdiktant
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      К акции присоединились 9 стран и 20 регионов России.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет образовательная акция по проверки грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Как сообщают организаторы, мероприятие состоится 25 ноября.

      В 11:00 участников ждут в Доме Дружбы народов.

      «Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владения литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок», - отмечают организаторы.

      Стоит отметить, что к акции присоединились 9 стран и 20 регионов России. Площадки откроются в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и других городах.

      11:18, 21 ноября, 2017
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      0
      #образование\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#татары

       

       

       

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