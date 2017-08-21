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      В Ижевске появится центр для детей-билингвов «Нуныкай»

      13:05, 21 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      13:05, 21 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      218
      0
      #дети\n#образование\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#удмуртский мир
      Фото: pixabay.com
      218
      0

      Занятия начнутся с 9 сентября.

      Ижевск. Удмуртия. Образовательно-досуговый центр для детей-билингвов «Нуныкай» («Дитятко») откроется в Ижевске. Как рассказала корреспонденту информационного агентства «Сусанин» куратор проекта Ольга Бикузина, он создан для ребят, которые говорят и на русском, и на удмуртском языках, но в последнем практиковаться могут только дома.

      В центре будут проходить занятия для детей двух возрастных групп: 2-4 года и 5-9 лет. По словам Ольги Бикузиной, для билингвов будут организованы занятия разного направления: музыкальные, занятия по развитию речи, творчеству и так далее.

      С инициативой создания такого центра выступила всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш», а деньги на его реализацию проекта – 136 тыс. рублей – организаторы выиграли в городском конкурсе.

      «Нуныкай» начнет работать с 9 сентября. Занятия будут проходить каждую субботу с 11:00 на базе развивающего центра «Сёма» (улица Карла Маркса,395). Продлятся они до конца года – именно на такое время хватит конкурсных средств. Однако организаторы надеются, что данный проект окажется востребованным, и им удастся продолжить работу центра. 

      13:05, 21 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      218
      0
      #дети\n#образование\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#удмуртский мир

       

       

       

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