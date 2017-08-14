Минимальный набор первоклассника в Ижевске подорожал на 1200 рублей

Статистики cосчитали, во сколько обойдется собрать ребенка в школу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало дороже собирать первоклассника в школу. По данным Удмуртстата, минимальный набор товаров подорожал в среднем на 1200 рублей.

Собрать мальчика в школу можно за 11 700 рублей. На девочку придется потратить на 100 рублей больше. Из этой суммы чуть более 2 500 рублей стоят портфель и канцтовары. В «минимальный набор первоклассника» включены 20 тетрадей, 2 альбома для рисования, по 3 чернографитных карандаша и шариковых ручки, набор фломастеров.

Статистики отметили, что за год на 250 рублей подорожала школьная форма, на 340 рублей – спортивная форма. На рюкзак или портфель в 2017 году родители потратят на 400 рублей больше, чем в 2016 году.