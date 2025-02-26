Ижевск. Удмуртия. 1 марта исполнится 100 лет со дня рождения живописца из Удмуртии Алексея Холмогорова. Этому событию посвятят выставку в Музее искусств УР, которая откроется 28 февраля (0+).

Ранее родственник художника выступил с инициативой присвоить имя Холмогорова самому музею. С того момента в «околокультурном» сообществе Ижевска неожиданно разразились нешуточные страсти. Так, популярный историк-краевед Евгений Шумилов, отстаивая позицию присвоения имени, в своих публикациях в соцсетях дошёл до обвинений в национализме сотрудников музея, которые не спешат принять инициативу. Своим мнением с «Сусаниным» поделился член Учёного совета при Музее искусств Удмуртии, доктор исторических наук, профессор УдГУ Вадим Долгов. Публикуем текст его письма в редакцию без сокращений.

«Что происходит в Музее искусств? Задаться этим вопросом меня побудили горячие обсуждения текущего положения Музея в прессе и в интернете.

Поводом (но не причиной) нагнетания общественной напряженности вокруг музея стал вопрос о присвоении ему имени замечательного Народного художника РСФСР А. П. Холмогорова, классика русской и удмуртской живописи, сыгравшего определяющую роль в возникновении художественного образования в Удмуртии и основании самого Музея.

Признаться, решение проблемы виделось мне предельно простым. Как определила вице-премьер правительства Удмуртии (и, заметим, профессиональный историк) Наталья Тойкина, вопрос этот вполне можно решить силами Учёного совета, созданного в Музее в прошлом году. Собрались, выяснили pro et contra, да и приняли решение: положительное или отрицательное.

Однако всё оказалось гораздо хуже и сложнее. Вместо ясного результата, который можно было получить совместными усилиями Музея, Правительства УР, творческих союзов, учёного сообщества и горожан, информационное пространство наполнилось самими скверными слухами, анонимными укорами, и даже националистическими домыслами, которые я не хочу пересказывать.

Печально. Однако я как неисправимый оптимист обратился к и. о. директора Музея Анастасии Сергеевой. Но, увы, никакой высокой поэзии в нашем общении не случилось. Случился неловкий куплет. Моё предложение собрать Учёный совет, привлечь творческую общественность, задать наконец все вопросы, вместе подумать и получить на них ответы, успехом не увенчалось.

Анастасия Вячеславовна ответила, что Учёный совет обязательно состоится когда-нибудь. На прямую просьбу назначить дату был получен честный, но удручающий ответ, что как только – так сразу, и меня известят.

Значит, опять слухи, пересуды, пересылка каких-то сканированных «документов» непонятной подлинности, наполненных абсурдом. Общение в художественном сообществе Удмуртии убедило меня, что в оценке возникшего вокруг музея душного информационного облака я не одинок.

Такого лично я как член Учёного совета Музея и как человек, тридцать лет преподающий студентам историю русской и мировой культуры не приемлю, считаю неправильным и требующим серьёзной «исправительной» работы общества и власти.

Нужно провести Совет в ближайшее время, нужно обратиться к творческой и научной общественности, нужно обратиться к гражданам Удмуртии и ижевчанам (или, если угодно, ижевцам).

Да, разговор предстоит непростой, но он должен состояться. Это должен быть общий открытый разговор, а не кулуарное горячее перешёптывание. Это, уважаемые читатели, культура: культура выработки совместных решений. Этому надо учиться. Другого хорошего варианта нет».

В распоряжении редакции также оказалось письмо от коллектива сотрудников Музея искусств на имя вице-премьера УР Натальи Тойкиной. В нём отмечается, что из 15 000 предметов изобразительного искусства, находящихся в собрании учреждения, доля произведений Алексея Холмогорова составляет 0,8%.

Также музей не располагает достаточной площадью для организации постоянной экспозиции работ мастера.

«Национальное удмуртское искусство — важная тема в выставочной деятельности Музея, но далеко не единственная. По госзаданию музей должен ежегодно демонстрировать 40% от общего количества музейных предметов, хранящихся в его фондовой коллекции. В условиях недостатка выставочных площадей музей делает всё возможное, чтобы выполнять плановые показатели по показу предметов и количеству посетителей», — говорится в сообщении.

Сотрудники напоминают, что Музею приходится оплачивать из внебюджета частично услуги ЖКХ, услуги по содержанию здания, проведению ремонта, приобретению товарно-материальных ценностей. В общем и целом, коллектив Музея просит сохранить за учреждением существующее наименование.

В распоряжении редакции также оказалось положение об Учёном совете при Музее искусств. Из текста документа следует, что совет создан для достижения двух целей: совершенствования научной деятельности музея; укрепления и расширения связей научной, творческой и педагогической общественностью УР, РФ и зарубежья.

Также Учёный совет может предоставлять руководству музея рекомендации по совершенствованию работы в учреждении, по взаимодействию с иными музеями, научными организациями и вузами.

Подчеркнём, что в сферу деятельности Учёного совета решение вопроса о переименовании учреждения, присвоения ему имени кого-либо не входит.

Несмотря на актуальные проблемы музея, связанные с нехваткой площадей, состоянием имеющегося здания, нехваткой финансов, на своём первом заседании Учёный совет (копия протокола есть в распоряжении «Сусанина») поднимал такие вопросы, как создание парка скульптур во внутреннем дворе, возможный переезд учреждения в здание Филармонии.

Лишь председатель Союза художников УР Константин Резницкий позволил себе смелость заявить, что «здание не приспособлено под музей, оно в плохом состоянии, здесь недостаточно площадей».

«Сусанин» продолжит следить за развитием событий.