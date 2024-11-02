Общественники и молодёжь написали Большой этнографический диктант в Госсовете Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Сегодня, 2 ноября в зале заседаний Госсовета Удмуртии депутаты, чиновники, национально-культурная общественность и молодёжь написали Большой этнографический диктант (0+). Всемирная акция прошла уже в девятый раз.

Зампредседателя ГС УР, председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иван Черезов напомнил прессе, что в этом году акция проходит под лозунгом «Народов много — страна одна».

«Сегодня в зале парламента много молодёжи, почему? Потому что надо знать и понимать этнографию, ведь это составляющая часть истории и культуры. Чем больше подростки узнают о народах нашей страны, тем больше они будут ценить Родину», — сказал Иван Черезов, для которого этот диктант стал первым.

Депутат Госдумы России от Удмуртии Лариса Буранова в беседе с прессой напомнила историю появления диктанта, ведь ставшая всемирной акция зародилась именно в нашей республике.

«В Миннаце Удмуртии всегда были специалисты-историки, выпускники этнографической школы профессора Владимира Емельяновича Владыкина. И без нашего учителя этот диктант бы не случился. Однажды мы задумались, насколько мы все, проживающие в регионе, знаем друг друга», — рассказала парламентарий.

Она выразила уверенность, что без интереса людей к своей и другой культуре, без знания о ней нет ни уважения, ни любви, ни патриотизма.

«Всё исходит из того, насколько ты сведущ и насколько ты информирован, кто твои соседи, с кем ты ежедневно работаешь, учишься живёшь рядом. Из этого и возникла идея акции "Большой этнографический диктант"», — отметила Лариса Буранова.

Самый большой результат, по её мнению, от диктанта будет тогда, когда каждый пришедший с него домой заглянет в интернет, в книги и проверит себя — насколько правильно он ответил на эти вопросы.

«Но ещё лучше, если после этого кого-то что-то зацепит. И человек будет дальше смотреть материал, больше интересоваться. И отсюда возникнут ростки здравого, продуманного прочувственного уважения друг к другу», — резюмировала Лариса Николаевна.

В проведении акции в Госсовете помогали этноволонтёры Дома дружбы народов, о которых «Сусанин» выпустил отдельный материал. Напомним, акция «БЭД» продлится до 8 ноября. Написать диктант можно онлайн.