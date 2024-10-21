Большой этнографический диктант пройдёт в Удмуртии в девятый раз

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» (0+) пройдёт в Удмуртии с 1 по 8 ноября в девятый раз. Как сообщает Миннац республики, в 2024 году он пройдёт под лозунгом «Народов много — страна одна».

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов — общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов — региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Акция традиционно проводится в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах. Миллионы людей разной национальности проверят свои знания истории, культуры и традиций народов России.

Чтобы стать участником нужно:

1) Зайти на сайт с 1 по 8 ноября.

2) Нажать на кнопку «Пройти диктант».

3) Заполнить контактные данные.

4) Ответить на 30 вопросов.

Время прохождения диктанта — 45 минут.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100.