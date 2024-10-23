Псковский театр драмы имени Пушкина покажет три спектакля зрителям в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. С 24 по 27 октября в Ижевске в рамках федеральной программы «Большие гастроли» (16+) пройдут спектакли Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Постановки состоятся на сцене Русского драматического театра Удмуртии.

В изначально анонсированной программе произошли изменения. Спектакль «Лягушки» (18+) пришлось отменить из-за срочной операции актрисы, играющей главную роль. Как рассказали на пресс-конференции, билеты на «Лягушек» можно использовать на два других спектакля-замены, которые решено показать дополнительно. Это «Морфий» в четверг, 24 октября, в 18:30 и «Влюблённые» в воскресенье, 27 октября, в 14:00.

Теперь подробнее о тех постановках, которые привёз в Ижевск Народный дом имени А. С. Пушкина, который с 2021 года является филиалом Национального драматического театра России — Александринского театра.

«Морфий» (18+)

Прохождение в 1-м действии по мотивам рассказов Михаила Булгакова.

Автор инсценировки, режиссёр и художник – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Антон Федоров, художники по костюмам – заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Антон Федоров, художник по свету – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Фомин, видеохудожник – Владислав Щетинин, композитор – Григорий Калинин.

В 2023 году спектакль был удостоен сразу двух «Золотых масок» – за лучшие костюмы и лучшее исполнение женской роли второго плана (Наталья Петрова).

В главных ролях – Александр Овчаренко (Доктор), Камиль Хардин (Поляков), лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова (Анна Николаевна). В спектакле также заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Анна Шуваева.

«Пигмалион» (16+)

Бернард Шоу. Мелодрама с элементами комедии. Постановка, перевод с английского, сценическая редакция пьесы – заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Дамир Салимзянов (главный режиссёр театра «Парафраз» в Глазове), сценография и костюмы – заслуженный художник России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло, музыка – Евгения Терехина, художник по свету – Евгений Козин, музыкальный руководитель спектакля – лауреат Премии Правительства РФ имени А. В. Луначарского Елена Обухова, режиссер-репетитор – Людмила Масленникова, педагог по пластике – Илона Гончар.

В главных ролях – Александра Кашина (Элиза Дулиттл), Максим Плеханов (Генри Хиггинс), Георгий Болонев (Полковник Пикеринг). В спектакле также заняты: заслуженная артистка России Ирина Смирнова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, Валентина Банакова, Мария Кузьмина, Екатерина Миронова, Мария Фомина, Иван Шарый, Андрей Ярославлев.

«Влюбленные» (18+)

Карло Гольдони (перевод с итальянского Веры Федорук). Эмоционально неуравновешенный спектакль с одним обедом. Режиссёр Александра Пайчадзе. Художник – Сергей Илларионов, художник по свету – лауреат Национальной театральной премии России «Золотая маска» Игорь Фомин, композитор – Илья Амелин, хореограф – Илона Гончар.

В главных ролях – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева (Эуджения), Алексей Ухов (Фульдженцио). В спектакле также заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, Александра Кашина, Денис Кугай, Мария Фомина, Камиль Хардин, Иван Шарый.